德島晉級 張泰山、陽建福總冠軍戰對決

張泰山(左)與陽建福(中)打進日本獨盟總冠軍戰，賽後拿著國旗在球場合影。(取自張泰山臉書)

台灣中秋節的晚上，陽建福所屬球隊確定包辦上、下球季冠軍。阿福樂的在臉書po文慶祝。(取自陽建福臉書)

張泰山與陽建福今年轉戰日本獨立聯盟，兩人分屬的德島藍短襪與愛媛橘子海盜，昨打成2比2平手收場，愛媛確定包辦上、下半季冠軍，德島因年度排名第2，晉級總冠軍戰。來自台灣的兩人，賽後拿著國旗在球場拍照紀念。

昨晚此戰對德島非常矛盾，輸球反而能進總冠軍賽。因德島若獲勝，將由香川橄欖強者取得下半季冠軍；輸球(或平手)將由愛媛拿到上、下半季冠軍(在5戰3勝制總冠軍賽先保送1勝)，德島變成年度第二。

張泰山賽前說，教練團給球員很棒的觀念──全力以赴，不能因想得到什麼而有所保留，失去了運動員的精神，這是很棒的一堂課。他昨在9局下代打，擊成三壘飛球出局。

(中時電子報)