不穿法國服飾 曾雅妮愛維養終可望晉級！

曾雅妮揮出賽史近五年首次6字頭成績，可望中止之前連4淘汰。(美聯社資料照)

曾雅妮前4年穿著Lacoste法國品牌衣服征戰法國愛維養名人賽，怎麼打都闖不進決賽；9月開始改為瑞典品牌的J.Lindeberg代言，15日第1次穿新贊助商衣服打這場大賽，首輪就揮出賽史近5年第1次6字頭69桿(-2)，與龔怡萍等人並列第15，可望擺脫之前連4年淘汰陰霾。

「我很在乎這場比賽，希望今年不要那麼在乎，能開心的享受比賽。」妮妮賽前如是說。她雖沒明指「在乎」什麼，但推測過去為Lacoste代言時，難免想在贊助商的國家打好這場比賽，結果卻嘗到連4年遭淘汰反效果，如今改為瑞典品牌服飾代言，打起來自是沒有過去在乎成敗的壓力。

妮妮開打前一天說：「現在狀況不錯，球打的也很穩，上禮拜也作了上桿調整，希望開球失誤不要太誇張，開球不穩問題在於心態，尤其站上第1洞開球的心態要克服。」

妮妮首輪表現似乎照著開打前說的話走，第1洞(球場第10洞)開球直接往右邊0B(界外)去，吞下雙柏忌，比賽第1桿失手的老毛病依然沒解決，可是第2洞(球場第11洞)開始，愈打愈穩，第7、8洞(球場第16、17洞)連抓2鳥，前9洞(球場後9洞)救平標準桿36桿。轉場後9洞(球場前9洞)，抓下3隻小鳥，只吞1個柏忌，打出33桿(-2)。

今年狀況不理想的妮妮，此戰之前只在7月英國公開賽首輪揮出1次6字頭的69桿，愛維養名人賽是第2次，也是賽史近5年首度開局打出6字頭，不僅可望中止之前連4年淘汰，且有機會爭奪本季首場前10。

針對首輪表現，她說：「第1洞不知道是不是心情上的關係，明明平時例行動作做的很好，可是一到比賽整個節奏就變的很快，明天會注意一下節奏。」

她表示，第2洞(球場第11洞)開球很幸運，打到樹彈回球道，第2桿200碼拿4號桿打上果嶺，這洞打Par，「從這1洞開始情緒與感覺就慢慢回來了。」

推桿應是妮妮首輪表現最滿意的一環，她表示，這輪共有3洞1支旗竿距離1推救Par，其中第18洞開球進長草，因球位不佳，只能安全打到球道，第3桿90碼距離攻上果嶺後救Par，是這輪最關鍵的1洞。

開局69桿雖不是頂好，但對本季最佳成績僅並列第31、且多達12場被淘汰的妮妮來說，畢竟是好的開始，有助隨後3輪漸入佳境，她說：「今天狀況不錯，只要開球再好一點。」

2位韓國女將田仁智與朴成炫，同以63桿(-8)並領先，里約奧運銅牌得主「中國1姊」馮珊珊及美籍韓裔朴安妮，同以64桿(-7)並列第3。妮妮落後領先者6桿，隨後3輪要打的比首輪好，才能打進領先群。

台灣選手只有3人參加這場LPGA年度「5大賽」最後1戰，里約奧運後首度出賽的龔怡萍，實力依然強勁，首輪與妮妮同桿並列第15，李旻則以76桿(+5)並列第104，面臨淘汰危機。

里約奧運國手龔怡萍，首輪與曾雅妮同樣並列第15。(資料照 陳信翰攝)

衛冕者「球后」韓裔紐籍高寶璟與目前已贏得5冠的泰國新秀艾莉雅，無疑是本屆2位焦點球星，但高寶璟首輪僅以70桿(-1)並列第28，艾莉雅也失常打出73桿(+2)並列第65，處於晉級與淘汰邊緣。

(中時電子報)