莫蘭蒂吹襲風明輪撞毀4台起重機　高雄港災損史上最慘

強颱莫蘭蒂襲台重創高雄，台灣造船史最大貨輪1萬4000TEU風明輪14日被17級強風吹斷纜繩，從台船2號碼頭漂移到對岸的第6貨櫃中心110號碼頭，撞毀4台高明貨櫃公司的橋式起重機，財損約10億台幣，其中7號起重機倒塌在地扭曲變形。（王錦河攝）

風明輪14日被17級強風吹斷纜繩，從台船2號碼頭漂移到對岸的第6貨櫃中心110號碼頭，撞毀4台高明貨櫃公司的橋式起重機，財損約10億台幣。圖右為造價約3億才啟用1年多的橋式起重機可吊掛100噸的重物，被撞後倒塌在地嚴重變形毀損。（王錦河攝）

風明輪14日被17級強風吹斷纜繩，從台船2號碼頭漂移到對岸的第6貨櫃中心110號碼頭，撞毀4台高明貨櫃公司的橋式起重機，財損約10億台幣。（王錦河攝）

風明輪14日被17級強風吹斷纜繩，從台船2號碼頭漂移到對岸的第6貨櫃中心110號碼頭，撞毀4台高明貨櫃公司的橋式起重機，財損約10億台幣。（王錦河攝）

左為造價約3億才啟用1年多的橋式起重機可吊掛100噸的重物，被撞後倒塌在地嚴重變形毀損，右為完好的橋式起重機。（王錦河攝）

左為造價約3億才啟用1年多的橋式起重機可吊掛100噸的重物，被撞後倒塌在地嚴重變形毀損，右為完好的橋式起重機。（王錦河攝）

風明輪14日被17級強風吹斷纜繩，從台船2號碼頭漂移到對岸的第6貨櫃中心110號碼頭，撞毀4台高明貨櫃公司的橋式起重機，財損約10億台幣。（王錦河攝）

風明輪被強颱莫蘭蒂吹襲撞毀4台橋式起重機，並卡住10號起重機。（王錦河攝）

風明輪14日被17級強風吹斷纜繩，從台船2號碼頭漂移到對岸的第6貨櫃中心110號碼頭，撞毀4台高明貨櫃公司的橋式起重機，財損約10億台幣。（王錦河攝）

風明輪14日被17級強風吹斷纜繩，從台船2號碼頭漂移到對岸的第6貨櫃中心110號碼頭，撞毀4台高明貨櫃公司的橋式起重機，財損約10億台幣，其中7號起重機倒塌在地扭曲變形。（王錦河攝）

強颱莫蘭蒂襲台重創高雄，第6貨櫃中心110號碼頭貨櫃堆置場大型貨櫃14日不敵強風吹襲而被吹倒散落，工作人員15日在現場清理。（王錦河攝）

行政院長林全（右二）15日在高雄市長陳菊（林全旁）陪同下前往110號碼頭勘災。（王錦河攝）

行政院長林全（左）15日在高雄市長陳菊（右三）等人士陪同下前往現場勘災，外傳下一任行政院長的熱門人選陳菊雖多次表明不會接任，但傳言不曾斷過，兩人在現場互動不多，陳菊聆聽簡報時手指向被撞損毀的起重機。（王錦河攝）

莫蘭蒂強颱14日挾帶強風大雨襲台，高雄第三貨櫃中心附近的大型貨櫃不敵強風吹襲而被吹倒掉落地面。（王錦河攝）

莫蘭蒂強颱14日挾帶強風大雨襲台，高雄金福路旁的貨櫃堆置場大型貨櫃不敵強風吹襲而被吹倒掉落地面。（王錦河攝）

強颱莫蘭蒂襲台重創高雄，台灣造船史最大貨輪1萬4000TEU風明輪14日被17級強風吹斷纜繩，從台船2號碼頭漂移到對岸的第6貨櫃中心110號碼頭，撞毀4台高明貨櫃公司的橋式起重機，財損約10億台幣。行政院長林全15日在高雄市長陳菊等人士陪同來到現場勘災，了解損毀情形。

高雄港內10艘貨櫃輪包括75號碼頭平多魯輪、89碼頭獵鷹9號輪、51號碼頭同茂101輪、25號碼頭海興輪、47號碼頭明陽輪、57號碼頭同暉輪、85碼頭風明輪等貨櫃輪14日接連發生強颱吹斷纜繩漂移港內，建造中的1萬4000TEU風明輪禁不住莫蘭蒂17級強陣風吹襲，38條直徑10公分纜繩全被扯斷，雖出動6艘拖船歷經2小時阻擋仍不敵17級強風，最後風明輪仍撞進第6貨櫃中心110號碼頭，撞毀4台高明貨櫃公司的橋式起重機，並卡住10號起重機，其中兩台全毀，兩台半毀待修，每台起重機可吊掛100噸的重物，造價約3億，總災損約10億，這也是高雄港開港以來災情最慘的紀錄，所幸保險都能理賠。

台灣造船史最大貨輪1萬4000TEU風明輪，載重可達14萬5000噸，原本預計今年底完工交船，但被莫蘭蒂吹襲撞毀船首、舺板和貨櫃導槽，預估要延後3個月交船期，到明年3月才能交船給加拿大SEASPAN公司。

港區外包括亞太、新生路、金福路等貨櫃場也有許多大型貨櫃被吹倒在地。

(中時)