莫蘭蒂吹襲風明輪撞毀4台起重機 高雄港災損史上最慘
強颱莫蘭蒂襲台重創高雄，台灣造船史最大貨輪1萬4000TEU風明輪14日被17級強風吹斷纜繩，從台船2號碼頭漂移到對岸的第6貨櫃中心110號碼頭，撞毀4台高明貨櫃公司的橋式起重機，財損約10億台幣。行政院長林全15日在高雄市長陳菊等人士陪同來到現場勘災，了解損毀情形。
高雄港內10艘貨櫃輪包括75號碼頭平多魯輪、89碼頭獵鷹9號輪、51號碼頭同茂101輪、25號碼頭海興輪、47號碼頭明陽輪、57號碼頭同暉輪、85碼頭風明輪等貨櫃輪14日接連發生強颱吹斷纜繩漂移港內，建造中的1萬4000TEU風明輪禁不住莫蘭蒂17級強陣風吹襲，38條直徑10公分纜繩全被扯斷，雖出動6艘拖船歷經2小時阻擋仍不敵17級強風，最後風明輪仍撞進第6貨櫃中心110號碼頭，撞毀4台高明貨櫃公司的橋式起重機，並卡住10號起重機，其中兩台全毀，兩台半毀待修，每台起重機可吊掛100噸的重物，造價約3億，總災損約10億，這也是高雄港開港以來災情最慘的紀錄，所幸保險都能理賠。
台灣造船史最大貨輪1萬4000TEU風明輪，載重可達14萬5000噸，原本預計今年底完工交船，但被莫蘭蒂吹襲撞毀船首、舺板和貨櫃導槽，預估要延後3個月交船期，到明年3月才能交船給加拿大SEASPAN公司。
港區外包括亞太、新生路、金福路等貨櫃場也有許多大型貨櫃被吹倒在地。
(中時)
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