莫蘭蒂重創高雄　路樹倒損逾1萬棵　45萬戶停電

強颱莫蘭蒂襲台重創高雄，颱風過境後高雄逾1萬棵路樹倒塌受損，高雄自立路建國國小周圍路樹15日倒成一片阻擋街道，兩位民眾將自行車騎上人行步道以避開倒樹。（王錦河攝）

莫蘭蒂強颱過境後高雄逾1萬棵路樹倒塌受損，清潔人員15日在中央公園清理被強風吹倒的路樹。（王錦河攝）

清潔人員在中央公園清理被強風吹倒的路樹。（王錦河攝）

清潔人員在文化中心清理被強風吹倒的路樹。（王錦河攝）

高雄文化中心路樹受損嚴重，被吹倒的路樹和枝葉散落園區，亟待清理，兩位婦女路過拍攝，1對母女坐在一旁休息。（王錦河攝）

莫蘭蒂強颱14日挾帶強風大雨襲台，高雄市許多地區路樹被吹倒連根拔起，橫躺路中間壓壞汽車。（王錦河攝）

莫蘭蒂強颱14日挾帶強風大雨襲台，3位女子在高雄街頭快跑以躲避風雨，小妹妹面對此景露出笑容。（王錦河攝）

莫蘭蒂強颱14日挾帶強風大雨襲台，高雄市許多地區晚間停電，小港區大林蒲一帶夜晚幾乎漆黑一片。（王錦河攝）

強颱莫蘭蒂重創高雄，14日莫蘭蒂挾帶強風大雨襲台，高雄市許多地區路樹被吹倒連根拔起，颱風過境後高雄總計約有1萬多棵路樹受損倒塌，停電戶數逾45萬戶，停水戶數逾70萬戶， 農畜產業損失逾4億5000萬台幣，主要道路需復原447條，已復原291條。清潔人員15日在中央公園、文化中心等多處地區清理被強風吹倒的路樹。

(中時)