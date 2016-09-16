莫蘭蒂重創高雄　中秋節仍不忘烤肉

強颱莫蘭蒂襲台雖然重創高雄，15日適逢中秋加上颱風已過境，幾位青年好友聚集高雄便利商店騎樓下烤肉，彼此有說有笑，在美食相伴下共度中秋。（王錦河攝）

高雄1家人聚集自家門前巷弄烤肉，彼此有說有笑，在美食相伴下共度中秋。（王錦河攝）

強颱莫蘭蒂襲台雖然重創高雄，15日適逢中秋加上颱風已過境，幾位好友聚集騎樓下烤肉或一家人在自家門前巷弄旁擺桌，彼此有說有笑，在美食相伴下共度中秋。

(中時)