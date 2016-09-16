脂肪肝發病機制 日本研究人員率先發現

日本大阪大學宣佈，研究人員發現，大量攝取脂肪含量高的食物會讓實驗鼠肝臟內的一種蛋白質增加，而這種蛋白質具有抑制脂肪分解的作用。這是醫學界首次發現脂肪肝的發病機制。

肝臟是人體重要消化器官，對脂肪的消化、吸收、氧化、分解、合成、轉運等起著十分重要的作用。而脂肪攝入過度，會使肝臟的負荷加重，從而導致肝細胞膜的損傷，降低肝臟的各方面功能，造成脂肪的過度堆積，引發脂肪肝。此前由於脂肪肝的發病機制不明，因此沒有特別有效的治療藥物。

新華社報導，大阪大學的研究人員在動物實驗中發現，大量攝取脂肪含量高的食物會讓實驗鼠肝臟中一種名為Rubicon的蛋白質增加。這種蛋白質具有抑制自噬性溶體的功能，而自噬性溶體廣泛存在於正常的細胞內，在細胞內發揮「清道夫」的作用。

由於這種蛋白質抑制了自噬性溶體分解脂肪的功能，所以它的增加會導致脂肪肝的發病，並且導致脂肪肝病情惡化。研究人員認為，今後醫學界有望通過控制這種蛋白質的量來治療脂肪肝。1050916

(中央社)