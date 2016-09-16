NBA》馬刺簽保羅蓋索 竟成最大罩門

保羅蓋索(左)防守能力，竟成常勝軍馬刺的弱點。(美聯社資料照)

(03:30更新 補充帕克與米爾斯報告)ESPN.com 稍早發表對馬刺的球探報告，指出雖然鄧肯(Tim Duncan)退休，但仍是攻守兼備，比較大的隱憂是中鋒保羅蓋索(Pau Gasol)與「法國小跑車」帕克(Tony Parker)的防守能力。

報告說明，36歲的保羅蓋索進攻依然高效率，傳球能力屬上乘，外線精準且有三分球能力。但與鄧肯相比，蓋索防守對馬刺是降級，且難以快速回防保護籃框，且他的防守難造成對手失誤。

球探讚美馬刺兩主力前鋒里歐納德(Kawhi Leonard)與艾卓吉(LaMarcus Aldridge)，但指出34歲主控帕克已過巔峰期，雖外線投射頻率低但準度高，可惜無法再用敏捷性彌補身高劣勢，在馬刺頂級防守中是弱點。

28歲的澳洲控衛米爾斯(Patrick Mills)，在奧運大爆發，每場可拿下21.3分。報告指出，他侵略性十足，是危險得分好手，外圍投射出色，雖然防守判斷常出錯但積極是一大優點。

(中時電子報)