希拉蕊回來了 恢復競選活動

美國民主黨總統候選人希拉蕊．在休息多日後，今天很可能將恢復競選活動。(圖片取自美聯社)

美國民主黨總統候選人希拉蕊日前身體不適，後來承認罹患肺炎，健康情況受到注目，她14日更公布最新的健康檢查摘要澄清。美國民主黨總統候選人希拉蕊．在休息多日後，今天很可能將恢復競選活動。

希拉蕊將前往北卡羅來納州出席1項造勢大會，並將在華府1項晚宴中發言。在對手川普展開重大的最後2個月衝刺同時，希拉蕊也不敢掉以輕心，雖然因肺炎而意外被迫暫停競選，但只在紐約家中休息3天，便繼續馬不停蹄的活動。

醫生表示她9日接受胸部電腦斷層掃描，顯示她肺部右葉有一小塊地方發炎，這次只是季節性過敏演變成肺炎，其餘體檢結果都很正常，精神狀況也非常好。

競選團隊都表示，與川普這麼具爭議性的對手競選，比較難使選民注意我方對國家前途的政見，也因此我們必須更加努力。

(中時電子報)