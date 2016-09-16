NBA》百大球星最終10人 詹皇最強 柯瑞輸杜蘭特

(04:53更新)美國權威運動刊物《運動畫刊》(Sports illustrated)剛公布新賽季百大球星，騎士「小皇帝」詹姆斯蟬聯第一，第二是投效勇士的杜蘭特，力壓第三的隊友柯瑞；快艇船長保羅綜合評比較高，摘下第四，勝過第五的雷霆明星控衛韋斯布魯克。

詹姆斯在百大球星評比已4連霸，只論例行賽表現，柯瑞應排第一，但總冠軍最後3戰，詹皇2場繳出41分，1場繳大三元，展現在球場的統治力。

杜蘭特與柯瑞的排名難以決定，主要是KD的防守顯然更好，兩人都是得分好手，但杜蘭特面臨的防守壓力更大。柯瑞受傷勢困擾，季後賽沒有打出預期表現。

(中時電子報)