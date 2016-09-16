解除台灣高層訪美限制 美議員提案

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美國跨黨派聯邦眾議員夏波、薛曼與柏吾今天提出「2016台灣旅行法案」，條文允許「所有」台灣高階官員入境美國，「所有」台美高層官員可在國務院與五角大廈會晤。

共和黨籍眾議員夏波（Steve Chabot）、柏吾（Ted Poe）與民主黨籍的薛曼（Brad Sherman），15日在眾院提出「2016台灣旅行法案」（Taiwan Travel Act of 2016），希望處理美國行政部門長期對兩國高階官員與軍事將領互訪的不合理規定與限制。

法案開宗明義寫到，美國應宣示，鼓勵美台所有階層互動是美國的政策。施行37年的台灣關係法是美台關係基石，美國對待台灣猶如實際的主權獨立國家。而美國內閣官員與其他高階官方人士出訪，被視為美國及其友人和盟邦關係深度與廣度的指標。

條文指出，長期以來，由於美方對高階官員訪台自我設限，雙方缺乏溝通影響關係。鼓勵美台各階層互動應是美國的政策，現在要解決這個問題。

法案的政策部分寫到，儘管美國已經有1994年的台灣政策檢討，以及當前國務院的美台互動指針，美國政策應該如下：

1，在適切尊重台灣高階官員尊嚴情況下，允許「所有」台灣高階官方人士入境美國及其使館與領事館。

2，允許「所有」台美高層官員在美國行政部門會晤，包括國務院與國防部。

3，允許駐美國台北經濟文化代表處及所有台灣其他機構舉辦正式活動，當中包括美國國會、聯邦、各州與各地方政府，及所有台灣高階官員參與的活動，這些活動不受美國政府與任何外國勢力的阻礙。

依據法案條文，行政部門形同對所有台美高層互訪的限制解禁，包括總統與副總統。

台美高階官員雖已往來互動，雙方商務、環保與文化等非政治軍事事務官員也彼此互訪，但外交軍事官員和高階將領限制仍多，許多會晤必須低調進行。

夏波等眾議員的提案需經國會兩院通過，總統同意才能成為法律，而總統擁有否決權。1050916

(中央社)