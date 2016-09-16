馬勒卡估8點半發陸警 北台灣戒備
莫蘭蒂前腳剛走，馬勒卡接力報到，這次換北部地區嚴陣以待，氣象局已於昨晚發布了馬勒卡颱風的海上警報，而氣象局也宣布，若颱風行徑無特殊變化，預計將在今天上午8時30分發布陸上颱風警報，請做好防颱準備。
馬勒卡目前位置在北緯19.8度，東經125.1度，即在恆春的東南東方約510公里之海面上。7級風暴風半徑150公里，10級風暴風半徑50公里，以每小時23轉19公里速度，向西北轉北北西進行。
馬勒卡過去3小時內暴風圈略為擴大，由於其向西北轉北北西進行，其暴風圈已進入巴士海峽，對台灣東南部海面、東北部海面、巴士海峽及北部海面構成威脅。氣象局也指出，17日將會是颱風最接近台灣的時候。
警戒區域包含了台灣東南部海面(含蘭嶼、綠島)、台灣東北部海面及巴士海峽航行及作業船隻應嚴加戒備。而東半部、恆春半島、西南部、北部沿海地區及馬祖屆時將有長浪發生，前往海邊活動請注意安全。
今天台灣各地溫度預測在25到33度左右，各地也都是有雨的天氣型態。空氣品質部分，16日全台各地及外島PSI為良好至普通等級，指標污染物為臭氧；PM2.5指標為低等級。
(中時電子報)
關鍵字：颱風
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