杜特蒂殺人殘忍 肢解毒販或餵鱷魚

杜特蒂成立殺手組織濫殺，會把毒販大卸八塊肢解、剖肚、餵鱷魚，手段十分兇殘。(圖片取自美聯社)

菲律賓總統杜特蒂(Rodrigo Duterte)在達沃市長任內以鐵腕打擊犯罪出名，但是以暴制暴常惹來批評，一名男子15日告訴菲律賓參議院聽證會，杜特蒂當時就成立殺手組織濫殺，會把對方大卸八塊肢解、剖肚、餵鱷魚，手段兇殘，而且目標不只罪犯，還包括杜特蒂的政敵。

菲律賓總統杜特蒂上任後大力清除毒販，目前已有逾3000人於掃毒戰中命喪黃泉。一名57歲的證人馬圖巴托(Edgar Matobato)指稱，他參加達沃敢死隊(Davao Death Squad，DDS)將近25年，周四出席菲律賓參議院委員會作證，指杜特蒂於1988年出任達沃市市長後，便組織隊伍對付罪犯及對手。他透露，1993年達沃市一個清真寺發生炸彈襲擊，就是杜特蒂命令自己向清真寺投擲一枚手榴彈，報復穆斯林。他更稱，敢死隊的殺人手法與黑社會無異，包括肢解、開腸剖肚後丟海裡餵魚、或是把人活生生餵鱷魚，或把死者綁上混凝土塊後拋落海，確保屍體永遠沉在海底。

菲律賓總統發言人否認有關指控，強調政府缺乏實質證據及目擊者，許多人權官員曾指，不少證人因擔心會被杜特蒂報復，因此拒絕出席聽證會作證。

(中時電子報)