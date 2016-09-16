希拉蕊病癒拼選戰 休息3天感覺像禮物
美國民主黨總統候選人希拉蕊．柯林頓因罹患肺炎休養3天後，今天恢復競選活動，她表示能夠休息幾天就像得到了「禮物」，她趁機反省自己的治國大計。
希拉蕊（Hillary Clinton）11日在紐約參加911恐怖攻擊事件15周年紀念活動時身體不適，可見她步履蹣跚，差點跌倒，健康狀況受到關注，也引發對她競選透明度的嚴厲質疑。她的陣營稍後表示她罹患了肺炎。
美聯社報導，希拉蕊今天再次上路拼選戰，她在北卡羅來納州城市格林斯伯勒（Greensboro）告訴歡呼聲不斷的支持者：「能重回競選活動大棒了。距離投票日只剩2個月，我最不想做的事就是坐在家裡。」
但她又說：「即使是我也得承認，也許休息一下對我有好處。」她稍後還簡短回答記者提問，全程都顯得精神不錯。
有線電視新聞網（CNN）報導，希拉蕊表示，能夠在紐約郊區家中休息3天，就好像得到了「禮物」，除了和老朋友談談，和她的狗兒玩玩，也思考了要把美國帶到什麼方向。
希拉蕊也不忘酸一下共和黨競選對手川普（DonaldTrump），表示對方今天接受訪問談他的健康狀況，正足以證明他「愛現」的本色。
這位前國務卿表示，她自己把精神集中在政策細節，而對擔任總統的人來說，這應該才是重要的事。
她表示：「像很多女性一樣，我往往會準備過於充分。我會為細節費盡心思。」
稍早在競選專機上， 記者問起她感覺如何，68歲的希拉蕊回答：「很好，非常感謝大家。」1050916
(中央社)
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