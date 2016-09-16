美眾議院：說謊和搞鬥爭 史諾登非正義使者

史諾登人在俄羅斯，但頻頻透過視訊，與美國大學生交換意見，圖為他2月16日與科羅拉多大學波德分校（The University of Colorado Boulder）與學生進行交流。（圖/美聯社）

美國眾議院報告15日釋出一份極為嚴厲的報告，指控國家安全局前雇員艾德華‧史諾登向國家說謊、在辦公室搞鬥爭，且他的洩密行為對美國國安造成很大的威脅。

報告表示，史諾登在申請工作的時，並沒有想國家如實呈報自己的背景。而且，他還在國安局裡面和同事搞鬥爭。

報告還特別指出，「史諾登才不是他自己聲稱的告密者、正義使者，且他所洩漏出來的機密，對美國國家安全造成重大威脅」。眾議院稱，大部分他偷的資料都是美國外交利益至關重要和關於國家安全和防禦計畫的，並不是甚麼世人應該知道的事情。

眾議院說：「雖然史諾登對國家造成的實質傷害還無法清楚被釐清，但他洩出去的機密，已嚴種損害了美國國家利益和安全。」

眾議院這份報告釋出的時間點很巧合地和好萊塢電影《神鬼駭客》上映的時間吻合。另外，14日時，美國人權組織才要求歐巴馬赦免史諾登，但美國官員表示，歐巴馬將不會赦免史諾登。

(中時電子報)