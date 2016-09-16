慶中秋》闔家樂遊富基港 肥美秋蟹任君嚐
秋節肥蟹萬里飄香，又到了品蟹季節，2016新北萬里蟹首場活動將在9月16日中秋連假期間到蟹之鄉-富基漁港，舉辦「湛藍海岸線 蟹逅富基魚市」促銷活動，現場不僅有寶可夢灑花抓寶，參加趣味競賽優勝者，可以獲贈-「富基鱻味禮盒」，還有試吃現烤萬里蟹，漁產品促銷優惠與親子互動遊戲拿好禮等活動，歡迎闔家同遊富基漁港，品蟹玩蟹搶買蟹享好康！
富基吃蟹樂逍遙 尋寶嚐鱻拿好禮
新北市農業局表示，適逢中秋連假，本市富基漁港特別規劃熱鬧有趣的吃蟹玩蟹活動，讓民眾參與「尋找萬里蟹」趣味遊戲，優勝者將獲得史上最澎派的富基鱻味禮盒；現場還有超夯遊戲寶可夢櫻花雨灑不停，遊客可以邊吃萬里蟹邊抓大鉗蟹等各式水系寶物，而且現場開放試吃新鮮現烤萬里蟹，限量20份，讓您有呷又有抓。歡迎闔家前來度過月圓人團圓的中秋佳節，品嚐在地尚青的萬里蟹。
農業局再次表示，為配合中秋節時令，富基漁港推出禮盒與漁貨特賣滿額送等優惠促銷價，讓您秋節送禮與回家加菜都能物超所值，在活動當天於富基漁港攤販消費滿1,688元，即可在服務台兌換螃蟹季贈品，數量有限，換完為止。
秤重高手來挑戰 螃蟹知識王你來當
新北市農業局長李玟表示，本次活動特別安排寓教於樂的遊戲，由蟹達人教導如何分辨公蟹、母蟹，如何辨識萬里蟹三兄妹，以及萬里蟹等相關問題，凡參加遊戲的民眾皆可以獲得精美小贈品。此外，廣邀秤重高手來挑戰，民眾只要猜對整盤萬里蟹的重量，就可免費獲得新鮮漁貨一份。精采的活動與豐富精美的獎品，歡迎闔家暢遊富基感受漁港風情，品嚐尚青海味與共享歡樂時刻！
(中時電子報)
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