颱風馬勒卡接近 北東午後雨轉明顯
中央氣象局表示，颱風馬勒卡逐漸靠近台灣東部海域，今天各地上半天為多雲偶有短暫陣雨的天氣，但下半天起颱風外圍環流影響，迎風面北部及東半部地區陸續出現短暫陣雨。
氣象局指出，莫蘭蒂颱風前腳剛走，今年第16號颱風馬勒卡又緊跟靠近台灣東部海域，今天各地上半天為多雲偶有短暫陣雨的天氣，但下半天起颱風外圍環流影響，迎風面北部及東半部地區陸續出現短暫陣雨，而且隨著颱風靠近，這些地方的降雨會越來越明顯，至於中南部地區天氣變化不大。
氣象局說，到了17日上午，颱風馬勒卡中心將進入台灣東北部近海，暴風圈會涵蓋東北角陸地，北部及東北部地區整天風雨較大，一直要到18日颱風轉往東北朝日本前進，風雨才會逐漸緩和下來。至於其他地區受颱風影響較小，仍以多雲偶有陣雨的天氣為主。
氣象局提醒，由於預報路徑仍有調整的可能，若颱風比預期更加接近台灣，影響的區域將擴展到中部地區；另外沿海風浪仍大，連假期間勿前往海邊活動。
今天全台及外島PSI為良好至普通等級，指標污染物為臭氧；PM2.5為低等級；詳查環保署網站http://goo.gl/hE5Oct。1050916
(中央社)
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