新加坡茲卡增至355例

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新加坡截至當地時間15日下午3時當，確診病例達355例。(圖片取自美聯社)

新加坡的茲卡疫情似乎沒有退燒，最近新加坡當局公布目前的茲卡病例已達355例。

新加坡從8月27日傳出第一起病例來，截至當地時間15日下午3時又新增14起病例，確診病例達355例。至今有七個地區被列為茲卡疫區，當中阿裕尼彎和沈氏通道是最早出現疫情的地區，過去兩個多星期以來已發現279起病例。

除了在病例區加緊滅蚊和防蚊宣導工作，當局也呼籲民眾要做好預防措施，包括每隔一天倒掉花盆托盤積水、將水桶和盛水容器倒放避免積水。

(中時電子報)