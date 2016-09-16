白襪神盾加持 再見安氣走印地安人

「神盾」席爾茲先發6局，只被敲3安、失1分，表現出色。(美聯社)

C.桑契斯打擊率不到2成，卻在9局下打出再見安打。(美聯社)

白襪今在主場迎戰美中龍頭印地安人，靠「神盾」席爾茲(James Shields)先發6局失1分的好投，僵持到9局下，再由8棒三壘手C.桑契斯(Carlos Sanchez)敲出再見安打，以2比1險勝。白襪與美聯外卡第二的藍鳥，還有8.5場勝差，進季後賽機會不大。

34歲老將席爾茲，至去年止，連9季都超過11勝，今年陷入低潮，在教士吞下7敗(2勝)，6月被交易到白襪後，再吞10敗(3勝)。不過席爾茲今大發神威，主投6局失1分，只被敲3安，送出8三振、3保送，雖無關勝敗，但自責分率降至5.84。

(中時電子報)