白襪神盾加持 再見安氣走印地安人
白襪今在主場迎戰美中龍頭印地安人，靠「神盾」席爾茲(James Shields)先發6局失1分的好投，僵持到9局下，再由8棒三壘手C.桑契斯(Carlos Sanchez)敲出再見安打，以2比1險勝。白襪與美聯外卡第二的藍鳥，還有8.5場勝差，進季後賽機會不大。
34歲老將席爾茲，至去年止，連9季都超過11勝，今年陷入低潮，在教士吞下7敗(2勝)，6月被交易到白襪後，再吞10敗(3勝)。不過席爾茲今大發神威，主投6局失1分，只被敲3安，送出8三振、3保送，雖無關勝敗，但自責分率降至5.84。
(中時電子報)
發表意見(0)
留言規則
中時電子報對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定：
- 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章
- 請不要刊登與主題無相關之內容
- 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除
- 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號
- 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結
- 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊
- 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等
- 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時電子報的立場，請遵守相關法律規範
違反上述規定者，中時電子報有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。