俄羅斯控美未落實敘利亞停火協議

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和平特使米斯杜拉（Staffan de Mistura）表示，但敘利亞政府卻阻止聯合國救援物資運送，很令人失望。

俄羅斯國防部今天表示，美國聲稱會遵守敘利亞停火協議，事實上卻沒有全然遵守，其中包括分隔溫和派反抗軍和恐怖團體，美方撐腰的反對勢力甚至還動武。

俄國防部聲明表示，12日傍晚生效的停火協議，進入第三天，只有敘利亞政府軍遵守停火協議。他們還指控美國不願落實他們在敘利亞停火協議中應盡的部分，其中包括分隔溫和派反抗軍和恐怖團體，美方撐腰的反對勢力，卻密集空襲平民住宅區。

另外，聯合國敘利亞和平特使米斯杜拉（Staffan de Mistura）表示，根據美俄的停火協議，聯合國的救援物資應該通行無礙，但敘利亞政府卻阻止聯合國救援物資運送，他說這一切「非常令人失望」，即使對敘利亞的盟邦俄羅斯亦然。

米斯杜拉表示，12日太陽下山後生效的美俄協議，有效降低暴力，但在歷經5年的戰爭後，期待停止敵意或許是過度期待。

(中時電子報)