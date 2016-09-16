當代館【菲常態：尋找家園】展！羅納德用藝術開啟台菲對話

Carousel旋轉木馬_Fiber Glass, rasin, polyurethane paint, metal, mechanical device, 370x370x370, 2016。（當代館提供）

勞工們揮汗如雨在工廠上日復一日、舉起標語站在大馬路上和當權者對話！在全球化的今天，勞資抗爭與權力抗衡依然在現代社會上演中！想到菲律賓，過去在台灣人印象中應是辛苦的菲傭、不時風災及貧富差距，然在國家近年改革，菲律賓在文化上有重大崛起，今年威尼斯影展的金獅獎是由該國近4小時的黑白片所奪下。

Bayanihan同心協力_Oil on Canvas油畫_366x8.2x244, 2016。（當代館提供）

而當代館也選在中秋佳節時推出享譽國際的菲律賓當代藝術家「納德．溫杜拿」個展，從攝影、版畫、裝置藝術等呈現他眼中的祖國與台灣，當小英總統談的「新南向」在政治、外交、觀光爭議仍多，然在文化上，「新南向」正悄悄地吹向台灣，讓人看到東南亞國家在文化上的崛起！

藝術家羅納德（左）、雲端家園AirHome_油彩、畫布Oil on Canvas_213 x152 x 2cm_2016（右）。（當代館提供）

文化新南向？當代館首位菲律賓藝術家的個展

台北當代藝術館在歷經2個月的消防工程後，將於中秋連假出兩個雙個展，首先在本週三上檔的是【菲常態：尋找家園 — 羅納德．溫杜拿個展】，這是當代館開館以來，首位菲律賓藝術家的個展。

習作速寫 6_Study Drawing 6_45 x 61 cm, 2016。（當代館提供）

羅納德透過創作探討現代人不斷流動和四處游牧的工作和生活模式，是如何動搖了人們對於家庭、根源及歸宿的傳統定義。台灣有許多來自菲律賓的國際移工，對於這個陌生的國度，必須在生活、工作和整體生命發展上重新適應與調整，因此，藝術家延伸了家鄉異國這個主題，並開啓了台菲兩地之間多重的對話。

羅納德特別在當代館廣場裝置一座超大的彩虹，意在期待來台奮鬥打拚的菲律賓遊子，將台灣視作第二個家。（林宜靜 攝）

異國移工的夢想新家園＠台灣

有鑑於當代館附近的台北火車站和中山北路一帶，是來台求職工作的菲律賓人最常活動與互動最密集的區域。羅納德特別在當代館廣場裝置一座超大的彩虹，意在期待來台奮鬥打拚的菲律賓遊子，將台灣視作第二個家，去創造屬於自己美好的希望與未來。

這次在當代館前，有座風格獨特的「竹亭」，散發出濃濃的熱帶風情。這是羅納德特別為台灣粉絲製作的新品。（林宜靜 攝）

運用台灣在地媒材開啟藝術對話

值得一提的是，這次在當代館前，有座風格獨特的「竹亭」，散發出濃濃的熱帶風情。這是羅納德特別為台灣粉絲製作的新品，喜歡運用在地媒材創作，這次特別選用竹山產出的竹竿，用以開啟台灣與菲律賓的藝術對話，藝術家自言：「以竹子為創作材質，一因竹子的柔軟特性，極適合彎曲成型。

家園Homeland_油彩、畫布_Oil on Canvas_137x243 x 2 cm_2016。（當代館提供）

二因竹子可連結到菲律賓人具彈性且極富人情味的個性，這也是菲律賓社會中最受珍視的寶藏」。台灣許多工廠、家庭、漁船等工作場域都有菲律賓移工，羅納德特意以戶外廣場的這件作品向他們致敬，並以此召喚菲律賓同胞喜愛的熱鬧慶祝民情。

外型詭異又可愛的「小蝙蝠人」在旋轉木馬上睜大演迎賓，加上人型式的馬、動物，讓人眼前為之一亮。（林宜靜 攝）

旋轉木馬轉轉轉！歡樂迷幻氛圍的當代館

近年來，羅納德作品屢屢在世界拍賣會拍出高價，除高超技巧、獨特表達方式備受粉絲喜愛。羅納德作品中獨有的超現實主義風格，讓步入展間的觀眾不自覺走進絢麗迷幻的室內空間。

旋轉木馬（小）展間照。（當代館提供）

走進這次當代館展間的第一件作品，羅納德的新作就讓人眼睛為之一亮！外型詭異又可愛的「小蝙蝠人」在旋轉木馬上睜大演迎賓，加上人型式的馬、動物，有別傳統印象中的旋轉木馬以夢幻風格取勝，羅納德的旋轉木馬帶有歌德式地俏皮。

展間照。（當代館提供）

據藝術家所透露，這些旋轉木馬裝置、人形飛機雕塑，或是結合古典寫實技法和動漫元素的家園畫作系列，都是延伸了「家鄉」、「族譜」、「根源」、「旅程」及「歸宿」的想像，其中藝術家所營造出的歡樂與迷幻氛圍，意欲表現現代游牧者對於幸福追求的想望，在欣賞作品的同時重新找回愉悅與歡樂的心情。

浪潮2Waves2_油彩、畫布_Oil on Canvas_137x243 x 2 cm_2016。（當代館提供）

【菲常態】用藝術開啟台、菲對話

別以為菲律賓只有外勞、新上任總統杜特蒂、在全世界共通的語言—藝術中我們看到一個不一樣的國度！此展也是台北當代藝術館，對菲律賓在台的朋友們，所發出的一個熱情邀請，我們相信：不論我們各自的故鄉在哪裡，只要能真情相待、和諧共聚、胼手胝足，也能打造一個屬於自己的溫馨家園！

浪潮展間照。（當代館提供）

「抓住今天，才能不丟失明天！」這是菲律賓最有名的諺語，充分表達該國人團結、實踐的決心與毅力！此外，當代館也在展期間推出多項展演、慶典活動，歡迎喜愛菲律賓文化、藝術的朋友共襄盛舉，在椰子奶、碧海藍天、動人笑顏中看到菲律賓的文化與活力！

羅納德．溫杜拿作品。（林宜靜 翻攝）

【菲常態：尋找家園－羅納德•溫杜拿個展】主視覺。（當代館提供）

【菲常態：尋找家園 — 羅納德．溫杜拿個展】

時間： 9 / 15（四）-11 / 20（日）

場地：台北當代藝術館一樓（台北市大同區長安西路39號）

(中時電子報)