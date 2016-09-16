控遭歧視 川普女兒中斷雜誌訪問
伊凡卡‧川普15日接受雜誌訪問時，表示自己遭到記者的言詞侮辱，因此突然中斷雜誌訪問，並匆匆離開現場。事後，川普表示，訪問者的言詞相當不友善，她感受到來自訪問者的負面貶意。
川普為了幫父親宣傳最新的女性育嬰假和產假政策，接受《Cosmopolitan》訪問，但她指控訪問者Prachi Gupta對她的提問充滿了偏見，因此中斷訪問匆匆離場。
根據雜誌社的逐字稿表示，在Gupta向伊凡卡‧川普針對其父親2004年對育嬰假和產假評論做出提問後，川普說：「我不知道你這樣的訪問方式對你有任何幫助，這個問題的問法，對我父親和我來說非常不公平。」而訪問者說：「我很抱歉這樣的問法讓妳不舒服，甚至讓妳覺得受貶，但你仍然必須回答這個很重要的問題。」川普回：「你說他（唐納‧川普）發表了這些評論，但我不知道他有說這些畫。並且，你有很多時間可以將這些文字和逐字稿編輯整理（暗指訪問者將扭曲她的回答）。不管你的政治觀點是甚麼，這些我們所提出來的做法和想法，都值得被喝采和鼓勵。」
在簡短的訪問和與訪問者的唇槍舌戰後，川普以有事為由匆匆中斷訪問、離場，並在事後於推特上攻擊訪問者說：「@Cosmopolitan，你們應該著重在那些對婦幼有重大影響的議題上，讓妳們的專注力放在這些會帶給社會的影響上。」而該雜誌社也在訪問後將逐字稿上傳到網路上，雖然中間雜誌社一度將該文刪除，但雜誌社還是重新將文章放到網路上。
(中時電子報)
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