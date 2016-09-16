不滿邀達賴喇嘛 陸推遲歐洲議員訪團

因為不滿歐洲議會邀請流亡印度的西藏精神領袖達賴喇嘛到議會演說，推遲歐洲議會議員下週前往北京與上海的訪問行程。

達賴喇嘛今天應歐洲議會外交委員會邀請，訪問位於法國史特拉斯堡（Strasbourg）的歐洲議會總部。歐洲議會議長舒爾茲（Martin Schulz）公開歡迎他的到訪。

不過在達賴喇嘛的訪問結束後，中國大陸方面以電子郵件向歐洲議會表示，鑑於舒爾茲不顧中方的勸說，仍堅持與達賴喇嘛會晤，決定推遲歐洲議員的中國大陸訪問行程。

歐洲議會發言人季約特（Jaume Duch Guillot）向POLITICO證實，確實收到中國駐歐盟代表團的通知，表示由於達賴喇嘛造訪歐洲議會，決定延遲歐洲議會經濟和貨幣事務委員會（Committee on Economic and Monetary Affairs）成員下週訪問中國大陸的行程。

中國大陸方面在電子郵件上表示，邀請達賴喇嘛到訪違背歐盟的一個中國政策承諾，干涉中國內政事務，也破壞雙邊交流氛圍。

據了解，訪問團這次將造訪北京與上海兩地，預計參觀上海證券交易所，並拜訪中國財政部。

達賴喇嘛今天向歐洲議會外交事務委員會成員表示，期待西藏議題能獲得解決，中國大陸終究必須明白要理性解決西藏問題。他也否認中方指控他主張使用暴力，並表示自己只是希望他的祖國能獲得真正的自治。1050916

(中央社)