9月16日各報頭版要聞

各報頭版要聞

中國時報

●颱風尾掃南台 高雄市區 滾滾泥河

莫蘭蒂颱風重創南台灣，除了造成高雄大範圍的停水停電，還有4艘遠洋漁船斷纜，從前鎮漁港一路漂流到西子灣，不幸有船員罹難，昨天清晨高雄鼓山區鼓山三路一帶，更因不堪一場傾盆大雨，竟成了水鄉澤國，加上山上泥沙沖刷，頓時成了黃河潰堤，一度水淹小腿肚。民眾從高樓拍下，只見馬路宛如黃河經過，汽機車水淹快1個輪胎高，不免讓人錯愕「這是高雄市區嗎？」

●馬勒卡撲北台 中午陸警

雙颱接力亂中秋，南部遭肆虐後，換北部嚴陣以待！氣象局昨晚發布中颱馬勒卡海上警報，預計今天中午發布陸警，今天北部、東北部迎風面就會感受明顯雨勢，愈晚雨愈大，明日是馬勒卡影響台灣最劇烈的時刻，宜蘭、花蓮、台東和苗栗以北等迎風面都要嚴加戒備，將有明顯風雨。

●台裔蓮舫 當選日民進黨主席

日本最大在野黨「民進黨」黨魁選舉15日舉行投開票，候選人之一的黨魁代理、台裔參議員蓮舫雖被「雙重國籍」問題所擾，但仍獲得黨內多數人的支持，最後在選戰中勝出，正式當選民進黨黨魁，她也是民進黨首位女黨魁。

蘋果日報

●10噸臭油污西子灣 馬勒卡今陸警 北台戒備

強颱莫蘭蒂重創高雄，造成1死8傷，全市一度全面停水，上百萬戶無水可用、逾45萬戶停電，強風並造成港區多艘船舶斷纜，4艘漁船被強風從前鎮區碼頭吹到8公里外西子灣，4船碰撞擱淺，造成一名船員被大浪捲走罹難，船隻碰撞並造成10噸柴油外洩，致沿海遭污染，高雄港務公司緊急清除油污；另建造中的「風明輪」貨輪斷纜漂進港區撞壞4座橋式起重機，初估損失10億元。

●含淚過中秋 接雨水沖廁

強颱莫蘭蒂橫掃南台，高雄、屏東災情慘重。昨是中秋節，已連續5年舉辦中秋封街烤肉的高雄鳳山區誠義里里長劉啟芳說，封街烤肉是里內盛事，每年至少逾1500人熱情參與，今年原定前天舉行，卻因強颱攪局，全里停水、部分住戶停電，只能取消，但為了不讓里民失望，決定重整家園後，延至下周五舉辦；也有災民表示欲哭無淚，今年只能「努力重建，含淚過中秋」。

●12年前中颱3死 馬勒卡路徑相似

氣象局昨深夜發布第16號中颱馬勒卡海上警報，預測馬勒卡將從台灣東部海面北上，中心恐貼近東北角，估今午發陸上警報，今下半天起北部和東北部風雨漸強，明天上半天暴風圈恐掃過東北部，北部和東北部風強雨大，因其路徑類似2004年重創北台釀3死的納坦颱風，提醒民眾嚴防風雨。

聯合報

●強颱虐南台剛走 中颱馬勒卡後腳撲北台

強颱莫蘭蒂重創南台灣，再橫掃澎湖、金門，造成全台二死五十傷，昨天還有逾卅八萬戶停電、廿九萬多戶無水可用，高雄、屏東是重災區，農損粗估至少六億元。

●「打造綠建築」 老房子也可以減碳

工業排碳量近全國五成，住宅排碳僅一成二，但比起工業，住宅用電成長卻「不客氣」許多，十九年來，台灣每戶家庭用電量年增八百度，已成為減碳的新挑戰。

●金門重傷 500萬棵樹倒

莫蘭蒂颱風重創南台灣後，昨凌晨直撲金門而來，創下瞬間陣風十七級的建站歷史紀錄，縣府林務所表示，一整晚的狂風，金門大小樹木倒了近五百萬棵，路樹超過七成傾倒，短短三小時，讓金門多年綠化成果毀於一旦。

自由時報

●恆基滿目瘡痍 克難接生

莫蘭蒂颱風狂掃屏東，恆春基督教醫院受創嚴重，但在沒水斷電、滿目瘡痍環境中，一名產婦在軍警消及各醫療單位聯手搶救下，昨午在恆基產下健康的莫蘭蒂女寶寶，成了風災中最振奮人心的暖流。

●馬勒卡海警發布 逼近台灣

強颱莫蘭蒂剛走，中颱馬勒卡就將接著來！中央氣象局昨日上午十一時卅分解除莫蘭蒂海陸警報，但十二小時後、晚上十一時卅分就發布馬勒卡海上警報；而因馬勒卡路徑又稍偏西、將更靠近台灣，預計今天中午就會發布陸上警報，明天上午最接近台灣，北部、東北部都會受到影響。

●最貴停車位// D3地信託 幸福人壽爛帳難追

有著「最貴停車位」稱號的台北市信義計畫區D3街廓土地，歷經多次轉手，與涉嫌掏空幸福人壽的前董事長鄧文聰是關係扯不清。根據相關資料，這塊地由幸福人壽幾經轉手給「僑外資」富創建設後，三年前就取得建照，但三個月後向新光銀行辦理聯貸又信託，聯貸金額高達八十億元，連起造人也變更為新光銀行；保險安定基金主管坦言，就算檢調查到鄧與富創間有密切關係，基金已賠付的百億元恐難追回。

(中時電子報)