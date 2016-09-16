前巴西總統魯拉演說 扮演受害角色

巴西聯邦法務部昨天控告工黨籍前總統魯拉為巴西石油公司貪瀆機制最高決策人，魯拉今天發表1小時的政治演說，抨擊法務部和媒體，扮演受害角色，卻未對官方指控提出解釋。

魯拉（Luiz Inacio Lula da Silva）也在演說中強化他想在2018年再次角逐總統大位的意圖。他說，「故事才剛開始。有些人以為結束了，但我還會活很長，所以我正在準備。」

巴西「時代周刊」（Epoca）專欄作家羅耀拉（Leandro Loyola）指出，魯拉今天在工黨中央黨部發表演說的目的，並非反駁調查巴西石油公司（Petrobras）工作小組檢察官的控告內容細節。

魯拉無意說服巴西社會：他是無辜的、也未從建設公司OAS獲得好處，他和巴西石油公司貪瀆機制無關等；魯拉的演說只是提醒他的支持者，當他必須面對法律時，支持者們應該維持怎樣一致的言論。

為此，魯拉沿用最老套的方式，搬出過去的風光史，1名窮人如何當上總統的歷程，在位8年的成就以及其政府讓國家脫貧採取的措施等。

魯拉也重提「我們對他們」的社會分裂言論，前總統羅賽芙（Dilma Rousseff）和巴西石油公司貪瀆調查案是政治菁英針對他和工黨的陰謀，目的則是避免魯拉在2018年捲土重來。

魯拉將自己塑造成受害者的形象，說自己和任何公民一樣擁有抬頭挺胸向前走的權利，同時向法務部叫囂，「假如能證明我貪汙，我就等著被你們抓。」魯拉還說，「除了耶穌基督外，這裡沒有人比我更誠實。」

今年3月，魯拉被聯邦警察強制帶走問話後，也在工黨中央黨部發表演說。當時他說，「如果要打蛇就要打蛇致命的地方，只是打尾巴，我還是一樣生龍活虎。」1050916

(中央社)