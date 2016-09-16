打擊大混戰勝象 犀牛近7戰6勝

犀牛以11比9擊敗兄弟，賽後球員聚在一起慶賀。（季志翔攝）

義大林哲瑄3局上擊出2分炮。（季志翔攝）

義大胡金龍1局上轟出陽春彈。（季志翔攝）

義大以11比9擊敗兄弟，林威廷擊出勝利打點。（季志翔攝）

義大犀牛和中信兄弟，昨晚中秋夜在新莊球場開戰，犀牛林哲瑄和胡金龍開轟，兄弟陳子豪、周思齊與詹子賢也回敬全壘打，形成打擊大混戰，兩隊共動用13任投手，最終犀牛11比9險勝兄弟。在富邦金控宣布接手後，犀牛近7戰6勝，只以微幅勝率落後龍頭桃猿，全力爭奪下半季冠軍。

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