颱風莫蘭蒂災損破億 校園嚴防馬勒卡

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根據教育部最新統計，今年第14號颱風「莫蘭蒂」，各級學校災損金額已突破新台幣1億1500萬元。第16號颱風「馬勒卡」緊接而來，教育部提醒各校加強防備。

教育部長潘文忠、國教署長邱乾國等人，昨天趁風雨稍歇時南下勘災，並核撥緊急搶修經費各新台幣1000萬元給高雄市和屏東縣政府，供其協助轄屬學校使用。

教育部校安中心統計，莫蘭蒂颱風造成289多校受災，損失金額破億，其中高雄市有116校、屏東縣69校災情較為嚴重。

莫蘭蒂遠離後，馬勒卡緊隨而來，教育部提醒各級學校提高警覺，仍要做好颱風前的準備工作。颱風過後，如需復原人力，將由教育部和地方政府統籌，向國防部申請支援，目標是中秋連假後能正常上課。1050916

(中央社)