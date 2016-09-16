坤達發ENERGY出道舊片 64萬人拱合體

ENERGY傳出有望再度合體。(圖/本報系資料照)

Energy於2002年出道，由於擅長街舞更被封為「最殺的舞蹈男團」，不過因為合約糾紛以及團員個人因素，出道七年便宣告解散，日前坤達在臉書貼出剛出道時的影片，沒想到竟引起64萬網友共鳴，直呼「根本是時代的回憶」。

坤達在臉書貼出五人出道時舉辦簽唱會的影片，當時正演唱首張專輯第一主打歌《COME ON》，五位成員邊唱邊跳魅力十足，也讓在場上千萬名粉絲尖叫不已，雖然影片只有短短40秒，不過已吸引上千粉絲留言，影片才短短一天瀏覽數也達64萬人，可見ENERGY魅力依舊，也讓粉絲紛紛道出當年追星的瘋狂往事。

坤達更在貼文寫下「我的少男時代」，並標記昔日團員們，表示是該相約敘舊了，書偉也立即回應「對啊，少年狼們是該聚一聚惹」，看來距離Energy再次合體之日應該是不遠了，這消息也讓粉絲相當期待。

(中時電子報)