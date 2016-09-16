三星Note 7 爆炸意外頻傳 美正式召回100萬支
南韓三星Galaxy Note 7爆炸意外頻傳，美國消費者產品安全委員會（CPSC）9日建議三星Note 7的用戶不要再使用，今天正式宣布召回三星Galaxy Note 7，並呼籲使用者應立刻停用並關閉手機，估計受影響的數目達到100萬支。
三星Galaxy Note7上市不到一個月，接連傳出手機因電池在充電時發生爆炸意外，三星公司已在10個國家展開召回行動，美國消費品安全委員會如今正式作出宣布，同時也正在調查市場上除了Galaxy Note 7外，是否還有其他型號的智慧型手機出現爆炸風險的可能。
CPSC在聲明中指出，光是美國就傳出92起手機電池過熱或自燃事件，呼籲於今年9月15日前購買Note 7的消費者應立即停用並關機，趕緊更換新的同款或其他款手機。
美國這次宣布召回有問題之手機約100萬支，三星在全球召回的總數則約250萬支，預估損失將逾10億美元。路透社表示，這次手機爆炸事件顯現出三星的供應鏈管理出現問題。
(中時電子報)
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