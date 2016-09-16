慎入！讓人頭皮發麻的異國「美食」

全球「美食」何其多，宛如「天堂與煉獄」之差別。(圖/ shutterstoc提供)

全球「美食」何其多，臭豆腐、豬血糕是台灣街頭著名小吃，但其「獨特」滋味，讓每個人的感受也大不同，宛如「天堂與煉獄」之差別。而以下就整理出各種讓人光看就頭皮發麻的異國「美食」。提醒大家，每個人接受程度不一、好惡兩極，客倌們觀看前可先準備嘔吐袋……

●榴槤

享有霸氣稱號「水果之王」的熱帶水果榴槤，富有蛋白質與脂類，口感香醇如蜜、軟滑如膏。但對害怕吃榴槤的人來說，那特殊氣味簡直遭遇「毒氣」襲擊，猶如「混合松節油、洋蔥氣味，還帶著一股健身房裡的臭襪子」。

●日本納豆

日本納豆健康價值高，最常見吃法就是加入醬油、芥末、蔥花拌入白飯，可是黏糊糊口感又夾雜一股臭苦味，讓不少人避之唯恐不及，也不見得每個日本人都敢吃。

富比士曾公布「噁心珍饈」排行榜，皮蛋和鴨仔蛋雙雙上榜。(圖/ shutterstoc提供)

●鴨仔蛋

東南亞最有特色小吃莫過於鴨仔蛋，光聽就令人聞之色變，不過，這可是越南、菲律賓當地平民美食，把孵化成雛鴨的鴨蛋用熱水煮熟，用湯匙敲出洞口，直接挖食，吃的時候還能看見已長出毛的小鴨模樣…不忍直視，雙重震撼視覺與味覺感受。

●澳洲維吉麥

堪稱澳洲國民家庭必備的漆黑抹醬維吉麥(Vegemite)，是用啤酒酵母殘渣製成，發酵味道鹹中帶苦，對初次接觸它的人，單吃味道絕對讓人難以下嚥。而這也讓身為澳洲人的金鋼狼休‧傑克曼曾上節目親自介紹正確吃法，扭轉外界畏懼它的形象。

鰻魚凍是英國18世紀備受歡迎的營養美味。(圖/shutterstoc提供)

●英國鰻魚凍

如果要列舉英國最反胃在地食物，鰻魚凍絕對讓人難忘入口後的「內心傷痛」。18世紀的倫敦東區盛行將煮熟後的鰻魚冷藏凝結成膠凍，價格便宜又高營養價值，但咕溜口感和直衝腦勺的腥味，那味道真不是人人能駕馭得了。

●法國發霉、蟲蛀起司

起司是法國餐桌不可或缺的食材，更是許多饕客朝聖的目的，光是起司種類就多達450種，當中最讓人不忍直視的不外乎是羊奶藍黴乾酪與米莫雷特起司。藍黴乾酪以青黴菌發酵出特有的藍色黴菌斑紋，味道堪比「臭襪子」，味道嘗起來還帶有股霉味，好惡兩極。

另，外觀坑坑巴巴的米莫雷特起司是乳酪蟲(cheese mites)啃食出的蟲蛀孔洞，藉此達到空氣流通、提升美味程度。食用時可要小心別吃到乳酪蟲，鹹香中帶著奶油香、後味還有濃郁堅果香氣，受到許多乳酪愛好者的喜愛。

今天要來隻肥蟲嗎？(圖/shutterstoc提供)

●昆蟲大餐

吃昆蟲不足為奇，從韓國街頭路邊攤常見的蟲蛹，到泰國、越南、北京等地把蟋蟀、蟲蛹、竹蟲等昆蟲炸成炸物食用；甚至在被稱為「食蟲之鄉」的墨西哥，螞蟻蛋和仙人掌蟲也變成高檔餐廳上的美味佳餚。

全球不乏有昆蟲大餐且富含蛋白質，菲律賓的巴拉望更有生吞樹蟲，手指粗大小的「現挖」樹蟲嘗起來帶有淡淡鹹味，吃過的人形容，「就像在吃蚵仔」。

●孟加拉Shutki

有人形容，Shutki的臭味足以讓鄰居報警。孟加拉Shutki是一種曬製而成的魚乾，廣泛用於各種料理烹調，雖然食材味道相當強烈、甚至有人誤解為對方沒錢買魚，但這項不起眼的食材，熬煮過後卻能像奇蹟般變化出美味佳餚。

●德國生食豬肉

全球生食文化挑戰膽量，日本有生食雞肉，韓國、衣索比亞有生食牛肉，德國則是生食豬肉料理Hackepeter。以當日最新鮮豬絞肉拌入蛋白和少許鹽、黑胡椒調味，搭配碎洋蔥、醃黃瓜、香芹和麵包食用，看似血淋淋外表卻滋味驚為天人。

●美式炸牛睪丸

台灣常見雞胇料理，那大家吃過牛睪丸嗎？牛、羊、雞、豬都能吃！老美稱做「洛杉磯牡蠣」的炸牛睪丸，是將牛睪丸切塊後油炸，搭配醬汁食用，當地還會舉辦「牛睪丸節」。

(中時電子報)