馬勒卡來襲 新北市府二級防災開設

馬勒卡颱風來勢洶洶，新北市府宣布，災害應變中心（16）日清晨5點30分二級開設，消防、水利、工務、農業、環保、警察、民政、教育、交通、捷運、原民、衛生、新聞局等單位立即進駐，各區公所也同步開設，進行防颱整備工作。

中央氣象局指出，馬勒卡今天上午5時30分中心位置在恆春的東南東方約510公里海面上，以每小時23轉19公里速度，向西北轉北北西進行。其暴風圈已進入巴士海峽，對台灣東南部海面、東北部海面、巴士海峽及北部海面構成威脅。若颱風行徑無特殊變化，氣象局預計今天上午8時30分發布陸上颱風警報。

(中時)