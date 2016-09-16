無零件維護 海巡岸際雷達掛掉一半

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海巡署驚爆岸際雷達系統核心設備故障比率高達51％，製造廠商停產相關設備，已無零件可維護，導致海巡署無法及時掌握海域目標動態，遏阻走私或非法捕魚行為產生漏洞。海巡署將規劃於明年建置先導型港區雷達，以消除監控盲區。

監委調查，發現海巡岸際雷達系統的國外製造廠商，已於2007年停產相關設備，而無零件可維護替換，導致該設備故障比率達五十一％，目標偵蒐頻頻產生雜訊，影響操作人員目標辨識。海巡署於海域、岸際、港口查獲走私漁產品案件數，15年前岸際查獲數占五、六成，近年則僅約二成左右，顯見沿海岸際巡防偵查監控出現漏洞。

(中時電子報)