美交接期 學者：台非陸壓力測試目標

專研兩岸問題的華府學者卜睿哲及葛來儀都認為，在美國政權交接期，中國可能有所作為以測試美國新總統，但北京藉軍事力量、升高台海緊張的說法，不太可能發生。

華府智庫「布魯金斯研究所」（Brookings Institution）及「戰略暨國際研究中心」（CSIS）今天合辦兩岸關係研討會，美國在台協會前理事主席卜睿哲及CSIS費和中國研究講座資深研究員葛來儀在會中回答中央社記者提問時，做上述表示。

葛來儀認為，在美國總統交接期，中國是可能在一些議題上、進一步推動自身利益，北京確實也有曾在這段期間、企圖測試美國新總統的歷史紀錄，華府當然要密切留意，但她不認為台灣會是中國拿來測試美國新總統的目標。

她說，在兩岸關係上，中國已透過經濟或外交施壓台灣，但她懷疑中國會以軍事的方式，在台海升高緊張，「我不認為這可能發生」；她還提醒，中國若這麼做，會讓美國有理由重新思考對台政策。

卜睿哲也說，中國若企圖在美國總統交接期間、透過軍事力量升高台海緊張，就得面對來自周邊鄰國及國際社會的壓力，這會讓北京更孤立。

至於美國新總統該如何應對接下來的美中關係及兩岸關係，葛來儀則說，就她所接觸中方人士，他們對美國即將來臨的政權交接「可能的轉變」有關切，尤其是對候選人的不可預測性，「也許這兩個人不論誰當選都對中國更強硬」。

卜睿哲則說，美國這次總統選戰，有一方是一個有良好組織且專業的競選團隊，對上任第一天面對國內與國際情勢各種挑戰的因應之道，早應該在選舉一開始就有所準備了。

對華府出現「棄台論」，葛來儀說，這不切實際，對美國在亞洲的「再平衡」政策中、面對中國崛起時的挑戰，美國是希望形塑中國的可能選擇，而「棄台論」會根本牴觸美國的利益，她不認為美國在持續與中國「交往」的政策下，卻會某種程度的背棄對台承諾，「看不出來有任何這樣的情況」。

這場研討會也有來自中國大陸的美籍學者對兩岸關係有較悲觀看法，丹佛大學美中合作中心主任趙穗生就認為，以大陸國家主席習近平的風格，他對北京處理兩岸關係有時間表且有急迫性感到憂慮，而大陸將台灣人民對中華民國的認同認為是「柔性台獨」，對台灣教科書的修訂，也認為這是企圖從文化上切斷對中國的認同。

對此，葛來儀認為，台灣民眾對與中國統一的看法是壓倒性的不支持；然而，她也看不出來追求正式的法理獨立對台灣來說是選項；兩岸「維持現狀」似是較可能的情況，她看不出來中國有什麼非急於處理台灣的必要，且當未來中國經濟及政治更開放時，也許台灣民眾會對與中國的關係有不同想法。

卜睿哲則意味深長地指出，一個人的認同，不會只從教科書而來，而是跟一個人的生活經驗與經歷有較大關係。1050916

(中央社)