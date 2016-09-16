日宣布 將與美軍南海聯合巡航軍演
日防衛大臣稻田彭美15日於華府演講時表示，日方將與美軍在南海聯合巡演和軍演，已應對已升級的南海問題。
防衛大臣表示，日本與美國一樣，對南海問題的主權問題相當擔憂。而未來，日本將會更積極介入南海事務，以及幫助南海周邊國家。她說：「如果這個世界將會朝這個方向改變的話，那麼後果將會非常嚴重。因此，在這種情況下，我強烈支持美國的巡航權，而日本也會在這樣的情況下在南海增加軍事活動。」
這是稻田鵬美上任後首次與卡特會面，雙方在日本正式啟動解禁集體自衛權和實施安保前，就聯合軍演一事展開會晤。
(中時電子報)
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