萌也囧！澳門民間為熊貓雙胞胎票選命名！「貪貪」、「污污」奪冠

澳門新生貓熊貓寶寶初亮相，模樣超可愛。（新華社）

不管對人或動物而言，名字可是跟隨一輩子的大事！但想不到超可愛的動物寶寶，牠們的名字可能帶有人民對政府不滿的含意！澳門貓熊夫婦「開開」、「心心」在6月生下一對可愛的雙胞胎寶寶，原澳門政府想邀請民眾為貓熊寶寶命名，但後來政府改弦易轍，結果命名要由政府決定，因而引發澳門民間不滿，於是新澳門學社旗下的《愛瞞》隨即主辦「熊貓寶寶民間花名全民投票」，然票選結果揭曉，竟由「貪貪」、「污污」獲得冠軍，頗有諷刺意味。

澳門《愛瞞》傳媒於近日舉辦為期7天的「熊貓BB民間花名全民投票」，最後結果由「貪貪」「污污」高居榜首。（圖取自《愛瞞》傳媒網站）

澳門《愛瞞》傳媒於近日舉辦為期7天的「熊貓BB民間花名全民投票」，有1024位澳門市民經手機認證後投票選擇兩隻新生熊貓的花名。列在花名票選名單的有「健健」和「康康」、「平平」和「安安」、「大寶」和「細寶」等，但也有帶諷刺意味的「大貪」、「小貪」、「官商」和「勾結」，沒想到最後票選竟是由「貪貪」「污污」以561票高居榜首，遠遠高於第二的「大寶」、「小寶」所獲的的40票。

雖說這僅是民閒的票選結果，最終貓熊寶寶的命名仍會由澳門政府決定。但此票選結果在網路上也引發不少爭議，有人盼澳門政府能重視民意，能「言而有信」恢復先前所言的「公開票選」；也有網友說「熊貓寶寶」何其無辜，這樣的命名要一輩子跟著牠們嗎？建議還是取適合牠們，有吉祥如意義含的名字。

(中時電子報)