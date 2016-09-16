國道5號南下7到12時高承載管制

中秋連假第2天，預期有出遊人潮，國道五號上午實施高乘載管制。（報系資料照 趙雙傑攝）

用路人注意，國道5號今天（16日）上午7時到12時，南下南港系統、石碇及坪林，各交流道之南下入口匝道實施高承載管制。同時實施匝道儀控、開放路肩、單一費率、差別收費等交通疏導措施。

今天是中秋節假期第2天，預期仍將有南下出遊車潮，國道高公局預估國道全線原通過收費站交通量為250-280萬輛次。而估計今天車多路段，將出現在國1南下湖口至新竹、國3南下土城至關西，及國5南下南港系統至坪林等路段，建議民眾避開這些壅塞路段行駛。

民眾可收聽警廣掌握即時路況資訊，或利用高公局1968網站及App查詢最新國道路況及相關管制措施。

(中時電子報)