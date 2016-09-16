日防相：將強化與美在南海訓練巡邏任務

我要評比

日本防衛大臣稻田朋美（Tomomi Inada）今天指出，日本將透過加入美國訓練巡邏任務，及參與區域海軍的雙邊和多邊軍演，以強化在具爭議性南海的活動。

稻田朋美在華盛頓特區的戰略暨國際研究中心演說時指出，日本分擔美國對中國大陸追求廣大領土聲索的憂慮，強化在這個地區的活動，包括為沿海國家建構實力。

日本在東海與大陸也具有爭端。稻田朋美表示，若世界容忍改變法律規定的行為，並讓「規則扭曲」成功，其「結果恐將變成全球性」。

她說：「在這種情況下，我強力支持美國海軍的航行自由行動，這種作法有助維護基於規則的國際海洋秩序。」

日本本月稍早指出，準備提供越南新的巡邏船。此外，也同意提供兩艘大型巡邏船並出借5架二手偵察機給菲律賓。（譯者：中央社徐睿承）1050916

(中央社)