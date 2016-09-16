中秋夜不平靜 嘉義民宅火警

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我要評比

中秋夜不平靜，嘉義縣水上鄉忠和村中庄一處民宅昨天深夜11時50分許傳出火警，共5間磚木造平房遭波及，延燒面積約200平方公尺，所幸無人員受困，起火原因尚待進一步調查。

嘉義縣政府消防局說，發生火警後，消防局立即出動鄰近各分隊前往灌救，約於今天凌晨0時25分控制。

不過，救火過程中，傳出1名住戶疑被燙傷，經送醫救治，無生命危險。1050916

(中央社)