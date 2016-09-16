台中糕餅特展 華山藝文中心登場

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為推廣糕餅文化，台中市政府經發局今天下午2時起，一連4天在台北華山文創園區舉辦「台中糕餅特展」，將知名糕餅業者引進北台灣。

台中市有超過百家糕餅業者，包括大甲、豐原和台中市區更擁有「糕餅金三角」美名。台中糕餅業者多年來不斷努力，結合傳統創造出新口味、新外觀的糕餅，太陽餅、綠豆椪、鳳梨酥等糕餅廣受民眾喜愛，每年約創造新台幣10億元以上產值。

這次主辦單位透過地圖、遊戲和展覽方式呈現台中糕餅文化，更推出「糕餅大富翁」活動，只要挑戰成功就能獲得糕餅，今年度「台灣金餅獎」得獎店家也將進駐展售，讓國人感受台中糕餅魅力。

經發局長呂曜志表示，寶泉、幸福圓、阿聰師、小林煎餅、九個太陽、薔薇派、嘉味軒、如邑堂餅家等8家優質糕餅業者，將於特展期間進駐擺攤，邀請民眾免費品嚐台中太陽餅，期能傳承台中人的共同糕餅記憶，將知名糕餅業者引進北台灣。

經發局表示，市府也將於10月15日中午12時，在台中文心森林公園舉辦「太陽餅文化節」，活動結合南投茶產業規劃超過80個攤位，並推出太陽餅「買一送一」感恩回饋優惠，屆時歡迎民眾踴躍參加。1050916

(中央社)