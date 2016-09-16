黄曉明中秋曬全家福照 BABY臉圓如「滿月」

黄曉明與Angelababy在中秋節與家人相聚。(圖/黃曉明工作室微博)

大陸男星黃曉明與Angelababy婚後，兩人何時能懷上愛的結晶引發外界關注，日前Angelababy出席活動被發現小腹隆起，傳出懷孕三個月的消息，不過兩人皆未正面回應，昨天黃曉明在中秋團圓夜曬出全家福照，只見Angelababy臉圓潤不少，更讓懷孕消息甚囂塵上。

Angelababy臉圓潤不少，懷孕消息更是甚囂塵上。(圖/黃曉明工作室微博)

昨天恰逢中秋節，黃曉明與愛妻Angelababy也排開滿檔行程，與家人相聚用餐，一家人更不免俗在這團圓日來張大合照，照片中黃曉明一身休閒打扮，搭著愛妻的肩，Angelababy則是難得素顏現身，並搭配一襲連身長裙，不過有眼尖網友發現，Angelababy的臉似乎比以往更圓潤，加上搭配寬鬆服飾，看來離公布喜訊的日子應該是不遠了。

(中時電子報)