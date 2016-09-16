舒緩農業缺工 勞動部提供8千元獎勵

為鼓勵更多人投入農業工作及協助舒緩農業缺工現象，勞動部提供每月最高新台幣8800元就業獎勵，最長補助12個月。

勞動部勞動力發展署從民國105年1月1日起推動「鼓勵國民從事農業工作就業獎勵試辦計畫」，提供每月最高8800元就業獎勵，最長補助12個月。

勞動部說，試辦計畫是由縣市政府自行或結合民間團體擔任用人單位，經審核通過執行計畫後，成立農事服務團及招募勞工擔任農務人員，由用人單位指派農務人員到茶、果樹、菇蕈、蘭花、乳牛飼育或其他經審查核定農產業的小農處所，提供農務勞務工作。農務人員除獲工作薪酬外，再由勞動部依農務工作時數提供就業獎勵。

只要對農務工作有興趣、不具備農保身分勞工，且符合失業期間連續達30日以上、非自願離職或經公立就業服務機構評估推介等情形之一者，可向宜蘭縣、苗栗縣、台中市、彰化縣、南投縣與高雄市政府報名加入農事服務團，經用人單位面試錄取後，即可擔任農務人員。1050916

(中央社)