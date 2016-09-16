台美高層互動設限 見面得舟車勞頓

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美國國會長期關注並認為現行對台美高層互動的規定已不合時宜，資深聯邦眾議員夏波等人提案解除兩國高層官員會晤的限制，來自於雙方舟車勞頓的親身經歷。

夏波（Steve Chabot）、薛曼（Brad Sherman）和柏吾（Ted Poe）等跨黨派眾議員15日提出「2016台灣旅行法案」（Taiwan Travel Act of 2016），在美國國會即將全面改選和總統大選如火如荼進行之際提出，後續發展引起各方關注。

夏波長期關心台美高層官員互動受限的問題，他在聲明中指出，美方限制台灣資深官員來訪不僅是羞辱，也無助於效率，美國政策自我設限。他長期公開說，這是無理的作法，必須改變。

夏波認為，美國行政部門應該鼓勵美方與台灣民選總統直接對話，在國際外交上，面對面溝通是確保延續邦誼的重要部分。

台美官方人士互動的問題，夏波有親身經歷。為與前總統陳水扁會面，他曾和20多位議員舟車勞頓由華府趕往紐約。他經常說，可以在國會辦公室接待陳「市長」，卻得前往紐約會晤陳「總統」。

受此政策影響更有多位台灣高階官員，譬如前外交部長陳唐山過去在華府推動國家主權，但陳「部長」無法進華府看朋友，陳「立委」就沒問題，僑界有人戲稱他「有家歸不得」。

台美高層面對面溝通對防止和處理危機具關鍵作用，可減少不信任與猜疑。不過受限於行政部門的既定規範，雙方官員雖感到不便，也僅能小幅調整。北京則近距離關注台美關係變革，要求美方恪守一個中國原則。

台灣人公共事務會（FAPA）會長陳正義指出，這些限制最早是從1970年代冷戰時期開始，如今冷戰早已結束。限制是美國自己施加的，當然也可以自我解除。1050916

(中央社)