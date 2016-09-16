38年老欉文旦 柯進益新北雙冠王

我要評比

「讓生活更美好的農業達人」17新北市農友柯進益在淡水頂田寮種植文旦柚已30餘年，38年的老欉文旦多達300多棵，今年打敗其他10個產區農友，一口氣抱回新北市文旦柚評鑑比賽特等獎及甜柚王。

新北市文旦柚吃起來口感香甜果肉Q彈，鼻腔果香濃郁，是上上之選。而且，生產過程經過嚴格管理，外觀飽滿搶眼，產銷班都取得吉園圃標章，並通過各項農藥殘留檢驗，兼具質優味美及安全的雙重保證。

新北市府農業局與新北市農會舉辦105年新北市文旦柚評鑑比賽，共30名來自10個產區的柚農爭奪冠軍寶座，經過專業評審嚴格評選，今年的特等獎及甜柚王由淡水區農友柯進益獲得，拿下雙冠王殊榮。

柯進益種植文旦柚面積約0.8公頃，多次參與市級評鑑比賽，是比賽常勝軍，只差沒得過特等獎。他表示，今年文旦柚成熟期晴朗少雨，使得文旦柚品質特別優良，在柯進益加強修枝、施肥 ，把高品質的文旦柚全留起來，每年產量約 2萬台斤的文旦柚，大多被熟客搶先訂購。

擔任評審工作的桃園區農業改良場研究員施伯明表示，今年甜柚王甜度高達12.7度，參與比賽的文旦柚甜度也都有超過12度的好品質，超越以往。

新北市農會表示，今年新北市文旦柚果品評鑑比賽，集合樹林、土城、五股、林口、八里、淡水、新店、汐止、三芝、中和等 10個產區的農友參賽。

另外，文旦柚主要產區的八里區農會，也舉辦第25屆文旦柚評鑑比賽結果出爐，共45名柚農爭奪冠軍寶座，經過專業評審嚴格評選，今年的冠軍獎及甜柚王，由農友周清章獲得，拿下雙冠王的殊榮。

周清章在八里種植文旦柚已40餘年，種植面積約1公頃，多次參與評鑑比賽，是比賽常勝軍。

周清章表示，為提升文旦柚品質，今年特別嘗試調整施肥方式，最近一個月，文旦柚成熟期八里晴朗少雨，使得文旦柚品質特別優良，更勝以往。

擔任評審的文化大學園藝系教授黃子彬表示，今年甜柚王甜度高達13度，參與比賽的文旦柚甜度也都超過12度的好品質。

八里區農會推廣部主任黃梓雄表示，八里區是新北市最主要的文旦柚產區，評鑑提供文旦柚農友互相交流切磋的機會，探討生產技術與果園管理方式，在良性競爭中生產出高品質文旦柚。

今年文旦柚產量比去年少，價格微幅上漲約一成。黃梓雄提醒消費者，挑選文旦柚時，不應只挑選甜的文旦，是要挑選好的文旦。

黃梓雄表示，挑文旦柚時，果實蒂頭愈小愈好，代表是枝條末梢的果實，前面有葉片幫助蓄積營養及糖分。果實表皮薄，底部為三叉型，中間為凹有彈性，表示果肉較飽滿。

對消費者追求文旦柚甜度的迷思，黃梓雄說，「甜度不等同品質，有時糖度高的柚子，果肉會不好吃。」他說，糖度愈高，代表植物受損愈嚴重，導致植株壽命縮短，無法永續栽培。

八里區農會總幹事林正松表示，受氣候影響，北部文旦柚產期比南部約晚15至20天，新北市文旦柚白露過後才會進入最佳採收期。

農業局長李玟表示，新北市文旦柚以八里225公頃面積最大，年產量2400公噸，因為位於台灣西北角，面臨台灣海峽東北季風吹襲，日照品質佳，西曬充足，夏季6到8月缺少雨水等因素，新北市文旦柚，果形較短胖呈紡錘型，底部微凹，成熟時底部豐腴略有賓士車輛品牌標誌為上品。1050916

(中央社)