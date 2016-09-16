馬勒卡偏北 鄭明典：西側深短槽影響移動

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中央氣象局預報中心主任鄭明典今天在臉書上表示，颱風馬勒卡會偏北移動，由台灣東側快速北上，主要原因就是台灣西側剛剛建立的深短槽，影響颱風移動。

颱風亂中秋，氣象局昨晚發布颱風馬勒卡海上颱風警報。針對馬勒卡的動向，鄭明典以威斯康辛大學氣象衛星合作研究所（CIMSS）提供的駛流分析，在臉書上表示，這就是影響颱風移動的「導引氣流」分析。

鄭明典說，現在預測颱風馬勒卡會偏北移動，由台灣東側快速北上，主要原因就是台灣西側剛剛建立的深短槽，馬勒卡就沿著槽前的偏北氣流北上，然後轉東北方向遠離。鄭明典指出，這是除了討論太平洋高壓強弱之外的一個觀點。1050916

(中央社)