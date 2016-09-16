一句球來就打 陳金鋒用行動實現夢想

鋒砲絕響系列專題（中央社記者林宏翰台北16日電）台灣登上美國職棒大聯盟的第一人、中華隊第4棒代表人物，棒壇巨星陳金鋒即將結束球員生涯；在運動界如神一般地位的他，現實生活中就如他的名言「球來就打」一樣低調樸實。

「大內高手」是陳金鋒外號之一，源於家鄉是台南市大內區。小時候的陳金鋒個子嬌小，國民小學時身高僅140公分，棒球之路是跟著哥哥陳連宏而展開。

在善化國小的歲月，陳金鋒在鐵血教頭王子燦訓練下，發揮速度與打擊能力，守外野、打第1棒，一路打到威廉波特拿到世界冠軍。

「用行動實現夢想，達到想要的東西就是努力去做」，陳金鋒曾以這樣的話鼓勵少棒球員，他就是這樣一路走來。國三時身高突破180公分，陳金鋒也在球場上開始用全壘打寫日記。

位在菲律賓馬尼拉的黎剎紀念棒球場，全壘打牆上現在還留有陳金鋒的名字，那是他在西元1996年18歲時，於亞洲青棒賽敲出的特大號全壘打。

成棒時代，陳金鋒穿著中華隊戰袍，在1997年台北亞錦賽敲5支全壘打、1998年義大利世界盃以5轟成為大會全壘打王，接著在曼谷亞運從南韓投手朴贊浩手中敲出全壘打，開啟旅美之路。

從1997年到2008年這10多年間，在重大國際賽都有陳金鋒身影，除原有打擊爆發力，1999年成為旅美先鋒後，歷經小聯盟、大聯盟磨練，關鍵時刻「鋒哥」有求必應。

2001年世界盃季軍戰在天母球場雙響砲，2004年雅典奧運、2007年亞錦賽，陳金鋒棒打日本選手上原浩治、達比修有，都是中華隊經典時刻。

當2002年9月14日陳金鋒首次登上美國職業棒球大聯盟（MLB）後，雖只短暫發光，留下19場比賽、2支安打紀錄，這一步也成為後輩旅美追夢典範。

陳金鋒用表現詮釋「球來就打」，站上MLB舞台、在國際賽當英雄。

當他回顧自己生涯時，言談總是很實在，「離開台灣這塊土地，遇到的選手都是超乎自己的能力，怎麼讓自己的能力的提升，心態要先改變，只有不斷努力才能面對更強的對手。」

問他為國征戰這麼多年，自認留下什麼？回答一樣是個人風格，「也沒留下什麼，做該做的事而已」。

球員間談起陳金鋒，最敬佩的總是他在場上的態度，只要有他在，不用說什麼就讓人覺得「不能隨便」；與他的媒體形象相反，私底下的陳金鋒是喜歡「練笑話」的冷面笑匠，棒球之外什麼都聊。1050916

(中央社)