陳金鋒關鍵一擊 中華隊史經典時刻

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鋒砲絕響系列專題（中央社記者林宏翰台北16日電）近20年來，中華隊在重大國際賽招牌4棒陳金鋒將結束球員生涯，一幕幕經典時刻長留在球迷心中；老戰友「火哥」張建銘說，「球隊需要他的時候，他都有辦法站出來」。

陳金鋒在成棒等級國際賽首次擔任4棒，是在西元1997年台北亞錦賽，剛滿20歲的他在老台北棒球場敲5支全壘打，也助中華隊驚險打敗中國大陸。

1998年是陳金鋒旅美前1年，首次開放職業球員參賽的曼谷亞運，面對道奇隊投手朴贊浩敲出全壘打，開啟挑戰美國職業棒球大聯盟（MLB）追夢之旅。

這些年來，中華隊面對天敵日本隊，陳金鋒總能帶來無限希望，2001年世界盃季軍戰，在天母球場單場雙響砲的畫面，後來被剪進影片與國歌一起播放。

2004年雅典奧運，陳金鋒面對巨人隊王牌投手上原浩治，3分砲震撼全台灣；2007年亞錦賽，在洲際棒球場又打頂級強投達比修有2分砲，兩次中華隊都差點贏球。

多次與陳金鋒扛下中華隊3棒、4棒，老戰友彭政閔說，「好像只要上壘，他都有辦法打回來」。

彭政閔說，陳金鋒旅美打過更好的投手，2A、3A層級都不是問題，棒次排在他前面，就是想盡辦法上壘。

除幾支經典的全壘打，「火哥」張建銘提起，杜哈亞運金牌戰，先有陳金鋒的二壘安打，才有後來林智勝的再見安打。

當時9局下1人出局，中華隊6比7落後，張建銘保送上一壘，陳金鋒敲出二壘安打，使得中華隊進佔二三壘。最後的結局球迷都知道，林智勝敲出再見安打，中華隊擊敗日本、拿下金牌。

張建銘說，「球隊需要他的時候，他有辦法挺身而出，這是一個球員最可貴的地方。」

年輕一輩的中華隊外野主將林哲瑄說，「北京奧運有機會跟鋒哥一起穿中華隊球衣，學習他在場上拚命的精神，我感到非常光榮」。1050916

(中央社)