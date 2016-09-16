國家證照考試 106年起採線上閱卷
考試院表示，為提升整體國家證照考試的閱卷效能，自106年起，凡考試試題中含有申論式試題的所有專門職業及技術人員考試，將全面採行線上閱卷。
考試院表示，專門職業及技術人員考試自101年起，每年舉辦2次的醫事人員考試已率先採行線上閱卷，其後，驗船師、食品技師、消防設備人員、地政士、專責報關人員、各類保險人員等考試，以及律師考試第2試，都納入採用線上閱卷。
考試院指出，截至目前，除採電腦化測驗的醫師、牙醫師等考試以及導遊領隊人員考試之外，只有會計師、不動產估價師、專利師、民間之公證人考試以及建築師、技師、不動產經紀人、記帳士考試仍未採行線上閱卷。
考試院表示，考選部為提升整體國家證照考試的閱卷效能，已著手規劃擴充線上閱卷所需的相關軟硬體設備，自106年起，凡考試試題中含有申論式試題的所有專門職業及技術人員考試，將全面採行線上閱卷，以提升閱卷品質，並進一步保障應考人權益。
所謂「線上閱卷」是指將應考人作答的申論式試卷，經由文件掃描設備轉換為試卷影像檔，並在完善資訊安全防護與監控環境下，透過電子彌封技術，隱藏應考人入場證號碼及條碼等應試資訊後，於閱卷時將應考人試卷原樣影像，直接顯示於電腦螢幕上，供閱卷委員採線上方式在電腦上進行閱卷。
閱卷委員在電腦螢幕上，操作滑鼠進行試卷評閱，電腦會詳實記錄評閱過程及分數。1050916
(中央社)
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