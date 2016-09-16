來去總統府 11款紀念小物別錯過
總統府常設展翻新，18日將重新對民眾開放。參觀總統府，觀光客必逛的紀念品中心，總統府邀請知名設計師聶永真、紙上行旅等4個本土設計師品牌，打造11款新上架的設計小物。
政黨輪替後，總統府常設展翻新，18日將重新對民眾開放，這場「府」常設展，主視覺概念是「我們的時代，人民的總統府」。
總統府紀念品中心邀請知名設計師聶永真、紙上行旅、ECHO YANG、CHENYU TSAI，這4個本土設計師品牌，攜手為總統府量身打造特色十足的文創小物，以深厚的文化底蘊與設計實力展現台灣精神。
文創小物呼應「我們的時代，人民的總統府」展覽主題，並延續「國家因你而偉大」精神；從18日開展當天起，民眾可以在總統府紀念品中心看到這些文創小物。
新上架的設計小物包含「人民悠遊卡」、「第14任總統 副總統悠遊卡紀念版」、「陶瓷吸水杯墊」、「運動毛巾」、「2016漁夫帽-英仁版」、「2016漁夫帽-人民版」、「2017年曆」、「民信片」、「筆記本」、「環保帆布袋」及「文建夾」共計11款，兼具設計感與實用性。
文創小物的設計，融入讓人會心一笑的幽默感，像是以正副總統名字發想的總統府紀念「文」、「建」夾，線條簡潔俐落並具實用性，民眾可以把正、副總統和總統府打包帶回家。
天下為公，人民的「民」信片，正面以台灣公民力量加油打氣，背面則讓寄信著傳遞問候訊息；「永真急制」設計的陶瓷吸水杯墊，設計意涵在於「國家是我們的基石，正如同杯墊之於杯子，以總統府為代表意象，吸納汗水與淚水，攜手成就更美好的未來」。1050916
(中央社)
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