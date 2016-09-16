川普公布健檢報告：一直過重可減肥一些
美國總統候選人的健康最近成為熱門話題。趁對手生病，共和黨總統候選人川普上電視節目公布健檢報告，強調自己「跟30歲時沒兩樣」，但也坦承「可以減肥一些，一直有點太重」。
川普（Donald Trump）上電視節目「奧茲醫生秀」（Dr. Oz Show）公布最新健康檢查報告。他向主持人奧茲（Mehmet Oz）公布兩份文件，1份是最新體檢報告，另1份則是紐約林諾克斯山醫院（Lenox Hill Hospital）先前做的體檢。
紐約福斯第5電視台（Fox 5）報導，在對川普訪談時，拿到文件的奧茲說：「這看起來可信度很高。」
70歲的川普6呎3吋（190.5公分）、236磅（107公斤），身體質量指數（BMI）大約30，有點過高。
奧茲說：「你的BMI應該更低才對。」
川普說：「我想我可以減肥一些，我一直都有點太重。不過因為自己生活方式的關係，實在很難減重。但我會讓自己減個15、20磅。」
70歲的川普若在11月8日大選中勝出，將成為就任時年紀最大的美國總統。
不過川普表示：「（當年）雷根（Ronald Reagan）和希拉蕊．柯林頓（Hillary Clinton）也不過比我小1歲，我感覺自己現在跟30歲的時候沒兩樣。」
「奧茲醫生秀」上個月邀希拉蕊和川普上節目。川普在訪談中提到：「我們有在跟希拉蕊陣營商討一起上這個節目的事。」
希拉蕊的私人醫生14日說，罹患肺炎的她「復原狀況良好，美國總統的職務能夠勝任愉快」。（譯者：中央社何宏儒）1050916
(中央社)
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