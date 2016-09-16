過世爸、阿公中秋夢中團圓 韓瑜醒來淚腺失守
女星韓瑜曾因父母離異，與爸爸關係降到冰點，幾年前父親驟逝，韓瑜來不及向爸爸說再見，變成她心中永遠的遺憾，不過在昨(15日)中秋節這天，韓瑜夢到過世的爸爸以及她最愛的阿公出現在夢中，醒來後卻忍不住哭了，並在臉書寫下：「謝謝你們來我的夢裡跟我團圓」。
由於韓瑜從國中後就沒和父親見面，對爸爸印象很模糊，在夢中「我只知道他出現了」，她感動說：「我終於夢見了他...再一次感覺爸爸的存在」，這段夢讓韓瑜有感而發：「有一種正式道別的意味，稍稍撫平了一點遺憾」。
韓瑜還夢到她最愛的阿公，阿公睡得很香甜、可愛，夢中的老人家氣色紅潤、說話有力、行動自如，與臨終前不能說、不能動的狀況完全不同，醒來後韓瑜認為自己做了一個好夢，想起中秋團圓的日子，讓她當場掉淚「謝謝你們來看我。我知道，你們在為我加油打氣」，並向自己喊話未來會更好。
(中時電子報)
關鍵字：韓瑜
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