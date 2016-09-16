陳金鋒獨闖大聯盟 旅外幫奉為國父

鋒砲絕響系列專題（中央社記者林宏翰台北16日電）身為第一個站上美國職業棒球大聯盟（MLB）舞台的台灣球員，「台灣巨砲」陳金鋒將結束球員生涯；在旅美球員心中，陳金鋒被封為「國父」，因為他的勇敢追夢。

西元2002年9月14日在科羅拉多洛磯隊主場，當時25歲的陳金鋒在旅美4年小聯盟磨練後，終於站上MLB舞台。在他之後到今年止，有10名台灣球員相繼站上MLB，也因為他，無數球員踏上旅美追夢旅程。

胡金龍2003年以台灣頂尖游擊手身分旅美，與陳金鋒同在道奇體系3年。他說，當年學長很照顧後輩，「在旅外球員的心中，他是國父級的人物，因為有他拚出成績，證明了台灣人也有資格挑戰大聯盟。」

1998年曼谷亞運，陳金鋒砲轟南韓強投朴贊浩，點燃台灣球員挑戰MLB的熱情。當年朴贊浩在MLB投出15勝，陳金鋒還是業餘球員。

陳金鋒旅美第1年，1999年在道奇隊小聯盟高階1A聖伯納迪諾奔騰隊，創下31轟31盜罕見紀錄。

胡金龍講出重點，「陳金鋒第一年的表現，使得美國職棒界注意到台灣，願意動用更多資源，派球探來看台灣的選手，也因為這樣才有後來的旅外潮。」

陳金鋒從1999年旅美，2002年成為登上MLB的第一個台灣人，開啟台灣棒球史嶄新一頁；王建民、郭泓志在2005年上MLB，胡金龍則在2007年上MLB。

2012年登上MLB的林哲瑄談到陳金鋒表示，「鋒哥是野手第一人，也是旅外球員心中的精神領袖，每個有夢想的棒球人都以陳金鋒為目標。」

業餘時代被封為「小陳金鋒」，蔣智賢旅美最高層級到3A，對前輩也是充滿敬佩。「我們過去的時候，已經很多台灣人在那邊，也有很多資訊，當年前輩一個人去美國，辛苦程度真是難以想像。」

胡金龍說，「當初去美國打球，也是因為有陳金鋒、郭泓志，才會選擇道奇隊，也讓我有機會上大聯盟。」

陳金鋒從2002年到2005年，每季都只得到個位數出賽場次，累計19場比賽、22個打數、敲出2支安打；但對後輩來說，陳金鋒勇敢踏出的那一步，重要性大過於任何數字。1050916

(中央社)